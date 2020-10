Kõige piinlikum viga, mida nii mehed kui ka naised mantlit kandes teevad! 

Mantli selja allääres olev lõhik pannakse transpordiks ja poe väljapanekuteks kinni transpordiniidiga. See tuleb kodus aga endal eemaldada. Kahjuks paljud seda ei tee ning nii võibki kohata tänavatel inimesi, kelle välimus on viimseni lihvitud, ent lõhik kinni.

Teine viga, mis küll tänavapildis silma ei hakka, ent mida samuti paljud inimesed teha ei taipa, on mantlitaskute lahti lõikamine. Ka need on niidiga kinni traageldatud, et mannekeenidel ja riidepuudel paremini istuks.