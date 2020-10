Lugejakiri | Naabri kass käib lapsevankris magamas ja hädal 

„Kolisime Tartusse ja jagame oma kodu ühes nelja korteriga puumajas. Muidu ei oska midagi halbe kosta, sest mõnu aed ja hubane nurk grillimiseks on olemas. Aga tilk türva meepotis on ikka kah. Naabrite kass on see, kes meelehärmi tekitab,“ kirjutab Tuuli.