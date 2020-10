NÄDALA HOROSKOOP | Sõnnide jaoks on see üks aasta olulisemaid, Skorpionid peaksid jälgima armuasju! 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Aeg on vastuoluline: ühe jalaga tahaksid justkui pidurit vajutada, teisega aga täiega gaasi anda. Tähelepanu keskpunkti tõuseb rahateema. Tunned vajadust materiaalse kindlustatuse järele ja sul on kange tahtmine äritegevusse panustada. Et aga emotsioonid on tugevad, võivad need kohati mõistust varjutada ja sind valele teele suunata. Proovi hoida pea selge, jälgi tähelepanelikult kaasinimeste käitumist – nüüd saad sotti, keda tasub rahaasjus usaldada, kellest aga kauge kaarega mööda käia.