NAISTELEHE KAANELUGU | Jaak Johanson peab rasket võitlust leukeemiaga: „Igal hommikul ärgates on hea meel, et elus olen.“ 

Kui kehv enesetunne Jaagu (60) mullu detsembris perearsti juurde ajas, kahtlustas mees ise, et on sattunud puukborrelioosi haardesse. Doktor Iris Koort luges aga vereproovidest välja hoopis midagi muud. «Nagu haldja õnn, et ta selle ära tabas ja mind kohe PERHi hematoloogiaosakonda saatis. Võeti luuüdi proov ja praktiliselt järgmisel päeval pandi mind tugeva keemia peale. Kõik käis väga kiiresti!»

Oma Facebooki lehele postitas Jaak tookord sõnumi: «Sel Hingedeajal kutsus mind tantsule vastupandamatu Äggge Leukeemia.» Nüüd, aasta hiljem kommenteerib ta: «Inimestel ei ole üldiselt kombeks rääkida, mis neil viga. Aga mõtlen, et nii on kõigile kergem, kui teatakse. Mulle üldse meeldiks, kui me üksteisest rohkem teaksime.»