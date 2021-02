NAISTELEHE ARHIIVIST | Jaak Johanson võitlusest leukeemiaga: „Igal hommikul ärgates on hea meel, et elus olen.“ 

Mullu detsembris leukeemia diagnoosi saanud Jaak Johanson arvab, et lähedastele on see aasta ilmselt raskemgi olnud. Et peale ravi oleks elus muudki, annavad nad koos Krista Citra Joonasega hingedeajal mõne kontserdi. Suvel Jaak ja Citra abiellusid – «koroona varjus, väiksemas seltskonnas».