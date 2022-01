TEE ENDALE TEENE! 6 inimest, keda sa uuel aastal oma ellu kindlasti ei vaja

Foto: Elina Fairytale/Pexels

Elu on liiga lühike, et ümbritseda ennast inimestega, kellega sa ei klapi. Seega on igati paslik vaadata üle sind ümbritsevad inimesed ja teha nii öelda puhastus. Thought Catalog on kirja pannud inimesed, keda sa oma ellu enam ei vaja ja kellest on lihtsam lahti öelda.