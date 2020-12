TEE ENDALE TEENE! 6 inimest, keda sa uuel aastal oma ellu ei vaja ja kes tuleks sealt eemaldada 

1. Inimesed, kellest oled välja kasvanud

Sa ei pea kedagi oma elus hoidma ainult seetõttu, et teate üksteist kaua. Pole vaja kellegagi sõbraks jääda sellepärast, et saite kunagi ammu hästi läbi. Inimesed kasvavad ja muutuvad. Sellest pole midagi, kui su elus pole enam ruumi teatud inimestele. See on sinu elu ja sa võid seda mis tahes viisil ümber kujundada. Tõenäoliselt pole sa ise täna sama inimene, kes olid kümme aastat tagasi, seega on täiesti normaalne, kui su tollased sõbrad pole täna enam su elus.

2. Inimesed, kes panevad sind ebamugavalt tundma

Sa ei tohiks raisata aega kellegi peale, kes sind ei austa või tekitab tunde, et sa ei kuulu kuskile. Kui su elus on keegi, kellega on raske kontakti luua, lase tal minna. Sa ei tohiks sundida end olukordadesse, kus tunned end ebamugavalt, lihtsalt selleks, et kedagi teist rõõmustada. Isiklik õnn peaks oleme esikohal!

3. Inimesed, kes on teinud haiget sulle olulistele inimestele

Võib-olla sa ei taha sekkuda või tunned, et sul pole sellega mingit pistmist. Ent sul on õigus olla vihane inimese peale, kes on sulle olulistele inimestele haiget teinud. Sul on õigus otsustada, et sa ei soovi oma ellu kedagi sellist. Isegi, kui ta on sinuga seni käitunud hästi, ei tähenda see veel, et ta oleks hea inimene. See ei tähenda, et oleksid talle midagi võlgu või peaksid teda oma elus hoidma.

4. Inimesed, kes on muutunud