Lugejakiri | Hall argipäev: tund elust on raisus 

"Ega loomale ei tee selgeks, et meil riigis aega muudetakse ja nüüd saaks kauem lesida. Kass kräunus ukse taga ja ajas naise üles. Too hakkas sahmima ja ajas ka minu üles. Ma tunnen küll, et pigem on tund elust lihtsalt raisus. Aga kes seda lihtinimest kuulab! Naabrimees kuulab, aga sellest pole kasu," selgitab Einar.