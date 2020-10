Värskelt isaks saanud fotograaf Marek Metslaid: „Mehed ei nuta kunagi. Isad nutavad kogu aeg.” 

„Väiksemad silmad on selged ja meenutavad allikavett. Suuremad silmad, mis kuuluvad teksti autorile, on vesised. Ja vesiseks lähevad nad veel nädalaid, kui seda hetke meenutada. Kumbki meist ei ole käesoleva situatsiooniga rahul. Sina, sest Sind tõsteti viietärni-all-inclusive sviidist lukuaugu kaudu välja. Mina, sest see moment siin ja praegu peaks olema @emmamiu oma, kes on kogu raske töö ära teinud, mitte inimesele, kes on viimased 8 tundi küsitava väärtusega nalju teinud,” kirjeldab ta oma emotsioone.