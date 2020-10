JUUSTEOTSTE HOOLDUSE ABC | Kellele meeldiks katkised juukseotsad? 

1. Pese õigesti

Märjad juuksed on kuivadest hapramad ja kergemini murduvad. Seega tuleb neid hellalt kohelda nii pestes kui ka pärast seda.

Pestes lase duši all voolaval veel langeda pealaelt alla ehk juuste kasvu suunas. See trikk aitab vältida pusasid, mille harutamine juukseotsi harali kisub.

Kuivatades suru kiharaid õrnalt pehmesse rätikusse, keera see ümber pea turbaniks ning lase juustel rahus olla. Muide, ka liiga sage juuksepesu lõhub juuksekarvu. Harjuta oma peanahka vähem rasu tootma, lükates pesukordi ühe päeva võrra edasi. Soovitud tulemus saabub juba mõne nädala möödudes.