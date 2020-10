PANE TA ENDASSE ARMUMA! 5 lihtsat psühholoogilist nippi, mis sellele kaasa aitavad 

On see päriselt võimalik? Mõningate psühholoogiliste nippitega on see tõesti võimalik. Yourtango on mõned kirja pannud. Nii et ole valmis ja pane oma silmarõõm endasse armuma.

5 viisi, kuidas seda teha:

1. Veendu, et oled selline mees või naine, keda ta otsib

Enamikel inimestel on nimekiri (isegi, kui see pole kirja pandud) omadustest, mida nad oma partnerilt ootavad. Need võivad olla pealiskaudsed, näiteks juuste värv, või siis kindlad ja konkreetsed, nagu näiteks armastus loomade vastu.

Ilmselgelt on sellistes loenditesse punkte, mis võivad muutuda, aga veendu, et vastad nendele kriteeriumitele, tehes veidi nii öelda taustauuringut ja teist tundma õppides.

2. Uuri välja, mis ta elust puudu on ja täida see auk

Inimesed, kes otsivad partnerit, otsivad tavaliselt sarnasusi, kuid mida nad ei pruugi mõista, on see, et neil on vaja ka kedagi, kellel oleks tugevusi, mida neil pole ja seega tasakaalustaks neid.