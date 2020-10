Lugejakiri | Kas vanem võib lapsele sõpru valida? 

„Ta on nagu maniakk! Helistab mu lapsele hommikul enne kooli ja ei jäta järgi. No minimaalselt kümme kõnet, millele mu laps ei vasta, sest seab end kooliks valmis,“ kirjutab 33aastane Eva.

„Telefonis rääkides on kuulda, kuidas teine tüdruk karjub vahepeal niisama. Minu tüdruk ei taha enam kodus asju rääkida ega meiega viisakalt suhelda. Virisemine ja rahulolematus on liialt sagedaseks muutunud. Kõik need muudatused on toimnud pärast selle sõbranna tekkimist. Ma olen üritanud seda suhtlust takistada, aga ma ei suuda ju pidevalt kõrval ka seista,“ tunnistab ema nõutust.