Dilaila kolumn | Kuumade emmede püüne 

Esimese hooga ei osanudki ma kuidagi reageerida. Petab ta oma meest? Jõudis just koju või on teel armukesega luksushotelli esmaspäeva veetma? Või äkki läheb hotelli, et esmaspäeva hommikul lisaraha teenida? Oleme ausad, mu õde on paras MILF, eriti nendes sukksaabastes.