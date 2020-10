Koroona andis tõuke ema ja tütre ühisele mööbliärile: aeg stardiks oli õige ja tööd jätkub 

Ene (55) on peaaegu kogu elu leiba teeninud floristina, ent lilleseadja ameti kõrvalt on talle alati meeldinud vanadele mööbliesemetele uut elu sisse puhuda. Tütar Eelika (28) on seega taaskasutuse sees üles kasvanud ja isetegemise pisiku endalegi külge saanud. Niisiis on ema ja tütar juba aastaid vaikselt nokitsenud koduste, kuid ka sõprade-sugulaste armsate mööblitükkide kallal. See innustas Eesti Kunstiakadeemias kujunduskunsti õppinud ja Kaubamajas väljapanekujuhina leiba teeninud Eelikat minema edasi restaureerimist õppima. «Kui kool sai lõpetatud, mõtlesin, et oma asja teha oleks palju ägedam ja huvitavam,» viitab Eelika, kuidas unistus oma ärist kasvama hakkas.