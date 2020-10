SADA NAIST! Kameruni moodsal kuningal on neid just nii palju! 

Kui maailma praegused meesliidrid peaksid mõõtu võtma endale kuuluvate naiste arvu ehk haaremi suuruses, saavutaks kindla esikoha Kameruni esindaja Abumbi II.

Haaremi pidamine on kulukas lõbu ja pole kõikjal seadustega lubatud. Sel põhjusel saavad polügaamseid abielusid harrastada üksnes maailma kõige rikkamad ja võimukamad mehed esijoones idamaades, Aafrika ja Aasia riikides.Ent Aafrikas Kamerunis asuva Bafuti linna ja seda ümbritsevate territooriumite kuningas Abumbi II on üks erakordselt omapärane nähtus – meest peetakse tänapäeval naisterikkaimaks valitsejaks. Ametlikult on Abumbil umbes sada naist.Monarhi kohalik nimetus Kamerunis on fonn, mis tähendab tõlkes pealikku või kuningat. Traditsioonilise kuningriigi nimetus on aga fondom ja neid on Kamerunis praegu üle poolesaja. Üks tuntuim neist ongi Bafuti fondom, mida valitseb üheteistkümnenda kuningana Abumbi II. Riigikese esimene kuningas tuli võimule 1516. aastal ja kõige kauem ehk 80 aastat oli troonil Bafuti üheksas kuningas Abumbi I.

Isa naine on ka sinu nainePolügaamia on Kamerunis ametlikult lubatud, kuid Bafuti väikese piirkonna valitseja on enda jaoks kehtestanud väga erilised seadused. Täpselt samamoodi nagu tema eelkäijad kuningatroonil. Nimelt on juba ammustest aegadest välja kujunenud tava, et Bafuti uus kuningas ei saa troonile tõustes eelkäijalt päranduseks üksnes riiki, trooni, krooni ja valitsussaua. Ta saab oma kraesse ka eelkäija abikaasad ja lapsed. Sel moel astub uus monarh sisuliselt abiellu oma võõrasemadega ja kõigist tema vendadest-õdedest saavad ühe hetkega tema pojad-tütred.Ka 1968. aastal võimule tõusnud Abumbi II pidi pärast isa Achirimbi II surma hoolt kandma tema 72 naise eest, rääkimata isiklikest abikaasadest.Vanu tavasid järgides ei saa isalt päritud abikaasad aga käed rüpes istuma jääda. Neile laieneb suur osa perekondlikest kohustustest ja viljakatele kaasadele ka sigitamiskohustus. Ent kõik nad on kuningannad ja armastavad oma ainumat meest. Kusjuures vanemad kuningannad peavad abistama kuningal ja tema noorematel abikaasadel ka riiki ja rahvast valitseda.