TERE TULEMAST HEA TUJU FARMI! Venemaalt pärit klounipaar tahab Eestisse rajada oma koduloomateatri 

Pere on tänaseks kanda kinnitanud Läänemaal Piirsalu külas ja avanud seal väikese koduloomade teatri. Ent Aleksandri (49) ja Katerina (32) Maarjamaale sattumise lugu on eriline, nagu on seda ka nende tutvumise lugu.

Katerina elas 12 aastat tagasi Mordva pealinnas Saranskis ja õppis kohalikus ülikoolis õigusteadust. «Ma ei lõpetanud õpinguid, sest kohtusin Temaga,» mainib Katja Sašaga kohtumist säärase tooni ja respektiga, et Aleksandrit kujutava isikulise asesõna lausa peab suure algustähega kirjutama.

Saatuse keerdkäiguks võib aga pidada tõika, et tegelikult soovis tsirkuseartistiks, täpsemalt klouniks õppinud ja Moskva riiklikus tsirkuses töötanud Aleksandr kõnelda telefonitsi tööasjus Katerina poolõega. Millegipärast haaras telefoni hoopis Katja ja sellest asi susisema hakkaski.

Kuu aega hiljem tegi Aleksandr abieluettepaneku ja naine võttis selle vastu. Loomulikult šokeeris Katerina vanemaid korralikult, kui marssis ülikooli dokumente välja võtma, ja tõttas siis otse vaksalisse piletit ostma, et saata kaasat tema külalisetendustel Ukrainas.