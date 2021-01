ARMASTUSLUGU | Feliks ja Tiina Undusk: eks teravaid nurki jagub üksjagu 

«Ma ei ole kunagi otseselt naisi ligi tõmmanud. Kahjuks,» ütleb teleajakirjanik Feliks Undusk. Muiates tõdeb mees, et mis puudutab suhteid, siis need on tõsise töö viljad.

Feliksi (71) jaoks on see teine ja Tiina (64) jaoks kolmas abielu, mis kestnud muljetavaldavad 26 aastat. Koos on paar teineteisele tuge pakkunud peaaegu 30 aastat. «Fell (nagu abikaasa Feliksit hüüab) on mõõdukas, mina olen maksimalist. Ega tal minuga kerge pole olnud,» lausub Tiina kohe alguses ausalt. Kui oli vaja, sõitis Feliks keset ööd Pääskülast linna, et Draamateatri nurgas Otsa tänaval asunud Tiina müügikioskisse pagari- töökojast saiu juurde tuua või kõplas kell üks öösel Paldiski maantee ääres kapsapõldu. Vastu on siin keeruline vaielda.

Tuttav televisioonist