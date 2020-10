Suhted „USSIKEELED“ | Kuidas Tinderis saada esimesel ööl elu parimat seksi? Andra Nõlvak, Keit Paju , täna, 13:10 Jaga: M

Seekord on „Ussikeeltes“ külas ajakirjanik Keit Paju, kes kevadel Tinderi maailma avastama asus. Olgu öeldud, et see ei ole mingi kole koht, kus mehed ainult oma genitaalidest pilte saadavad! Üks meist on sealt leidnud omale elukaaslase ja teine saanud kogemusi terveks eluks.