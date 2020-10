7 asja, mida küsida oma kaaslaselt enne, kui suhtele pühendud! 

4. Kuidas ta rahaga ümber käib?

Kui palju on tal võlgu ja kuidas ta neist välja tuleb? Kas ta suudab eelarvest kinni hoida? Psühholoogide sõnul on oluline teada, kas teil on raha ja finantsi osas sarnased väärtused. Vastasel juhul on keeruline seada ühiseid finantseesmärke, mille nimel mõlemad vaeva näeksid.

5. Kuidas ta oma emaga läbi saab?

„Nähes, et mehel on vanematega head suhtud ja ta suhtub neisse lugupidavalt, näed milline on olnud tema suhe vanematega ka kasvades,” sõnab Fleming. Samas tuleb meeles pidada, et halvad suhted ei pea tingimata punast lippu tähendama.

Vahel on suhted vanematega keerulised, sest lapsepõlv on olnud ränk – võib-olla on mängus olnud vägivald, alkohol või midagi muud. Oluline on teada tõde ja seda mõista.

6. Kuidas ta käitub ettekandjatega?

Või taksojuhi, bussijuhi ja müügimeestega.