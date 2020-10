Lugejakiri | Kes kasutab tualetis koristades kindaid?! 

„Istusin ühe kaubanduskeskuse avatud kohvikus, kui mu kõrval jäid koristuskärudega seisma kaks keskealist prouat. Arutasid oma vahendeid ja päeval kogetud elamusi, kuni jõudsid kodudeni. Siis kikitasin küll kõrvu. Ise veel mõtlesin, et saan mõne hea idee, kuidas kodus lihtsama vaevaga korda luua. Need prouad olid innukad suhtlejad, kuid minu kõrvu jäi ainult üks uus nö teadmine, et koristada tuleks kinnastega,“ kirjutab Madli.

„Ma pean tunnistama, et ei pane tualetti puhastades kindaid kätte. Kui peaksin seda avalikus kasutuses olevas ruumis tegema, siis mõtleks sellele rohkem, aga oma kodus on ka tolmusena palju puhtam. Ma ei kasuta liigselt vahendeid, mis mu käsi ja nahka võiks kahjustada. Ja loomulikult pesen ma käed pärast koristamist ka puhtaks. Miks neid kindaid siis vaja? Irooniaga tahtsin küsida ka maski kohta- äkki peaks ka see ees olema,“ ei anna see Madlile rahu ja ta uurib: „Aga ikkagi kindad. Kas enamus inimesi kasutavad koristades erilisi kummikindaid?“