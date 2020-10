Lugejakiri | Vaheaeg vanaema juures - kes maksab memme vaeva?! 

„Ema kirjeldas, et sõbrannale makstakse vaheaegadel miinimumtunnitasu. Sõbranna olevat seda ka minu emale soovitanud. Nüüd ongi mul endal kummaline – kas peaksin enda emale ka maksma? Ma olen alati pakkunud ja enamasti ka nende suuremad käimised ise tasunud. Ema ikka viib neid välja ja kohvikusse, mille eest ta raha ei ole tahtnud mult võtta. Aga nüüd on tunne, et äkki ikka peaks talle ka maksma? Aga kas tänapäeval vanaemaks olemine seda tähendabki?“

„Minu vanaema hoidis mind vanasti maal – kõik suved olime seal ja nautisime vabadust. Andis taskuraha ja saatis isegi linna pakke. Seetõttu ongi üllatus, et tekkinud on põlvkond vanaemasid, kes enda lapselaste eest ootavad palka. Ega ma ka enda ema nurka ei suru ja igapäevaselt ta meie lapsi tooma ja viima ei pea. Ta ei ole ka sõnagi otse mulle lausunud, et ta raha tahaks. Aga see viimatine jutt – mul ikka tunne, et olen nagu võlgu nüüd,“ kirjeldab ta.