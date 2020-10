20 aastat eetris olnud Ööülikooli saadet kuulavad ka need noored, kes pole raadiot elu sees näinudki 

Kevadel tähistas «Raadio Ööülikool» 20. sünnipäeva. Kuigi arvud on ilusad, eriti veel ümmargused, ei hoia sarja idee autor ja toimetaja Jaan Tootsen neist kramplikult kinni. Isegi kõige parema tahtmise korral ei suuda ta näiteks välja tuua kuulamise statistikat. Küsimärgi alla seab ta üldse selle, kas aeg on olemas. «Minu meelest ei ole. Seda rääkis kunagi kunstiajaloolane Olga Kaljundi. Tema ütles, et kultuuris ei ole mingisugust arengut − minevik, olevik ja tulevik on alati läbi põimunud,» meenutab mees. Miks ei võiks Kihnu memmede kootud vaip rippuda New Yorgi moodsa kunsti muuseumis, nagu Mark Soosaar räägib.