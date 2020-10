LUGEMISSOOVITUS | Linnumääraja näppu ja loodusesse! 

Looduses viibimine on sel aastal saanud erakordselt populaarseks, sestap on seesuguste asjalike määrajate ilmumine igati kiiduväärt. „Linnumääraja. Euroopa ja Vahemere maade lindude välimääraja“ (kirjastus Varrak) on praegusel sügisese rände tippajal kui ka aastaringselt sobiv näppu võtmiseks nii algajaile kui edasijõudnud ornitoloogiahuvilistele.

Tõik, et raamatu on illustreerinud kolm hinnatud ja kogemustega ornitoloogi, teeb välimäärajast usaldusväärse abilise. Kui see ühendada faktiga, et teoses käsitletakse ligi 900 linnuliiki rohkem kui 4000 üksikasjaliku illustratsiooniga, on täiesti kindel, et tegu on kõige põhjalikum ja tänapäevasem Euroopa lindude välimääraja ning seda võib pidada ka maailma üheks parimaks.