KASULIK TEADA! Kui tihti tuleb puhastada meigikraami? 

Millal sa viimati puudripintslit pesid või huulepulka puhastasid? Sinu näonahk on ääretult tänulik, kui hoiad tarvikud meigikotis puhta ja hoolitsetuna.

MeigipintslidPuhasta pintslid alati vahetult pärast kasutamist. Suuremast osast jumestusjääkidest saad lahti pintslit meigieemalduslapiga hõõrudes. Kui pintsel vajab suuremat vannitamist, tee see veidi märjaks, vala peale törts beebišampooni või õrna seepi. Hõõru harjaseid ettevaatlikult sõrmede vahel, kuni pintsel on puhas. Loputa ja aseta see lauale kuivama nii, et harjased jääksid üle laua ääre. Nii säilib pintsli algne kuju ja vesi saab välja valguda.

Meigikäsn ja -svammKäsnade puhastamine on oluline, see hoiab ära liigse mustuse, õli ja meigi kogunemise. Loputa käsna iga kord pärast kasutamist korralikult voolava vee all, seejärel pigista kuivaks. Lase kindlasti õhu käes täielikult kuivada, sest niiskes käsnas võivad hakata vohama bakterid või hallitus.