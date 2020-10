Vahva vanaema Kersti Kreismann: hakkasin kohe beebiriideid otsma 

Kerstil tekkis idee, et Aliisi eluaastaid võiks samamoodi jäädvustada. Nüüd oli see võimalus ju kohe esimesest eluaastast olemas. „Kui suve lõppedes hakkab pere Saaremaalt ära tulema, küsin ikka, kas postipilt on tehtud. Nad on võtnud selle südameasjaks ja foto ei ole kunagi tegemata jäänud,“ räägib vanaema. „Album on esialgu minu juures. Juba praegu on tore näha, kuidas iga aastaga inimene kasvab ja areneb.“