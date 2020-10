Järjejutt | Soome kolinud Ivika: lepingud öeldi üles päev enne tähtaega 

Kolmanda korruse kahetoalises köögiga ärklis elab eestlasest veoautojuht. Temal on retriiver, kellega on alati vahva õue peal kokku saada. Veoautojuht teeb ületunde, lausa 14tunniseks venivat tal vahel päevad. Hea meelega võtan siis ta armsa retriiveri endale kaaslaseks. Veedame aega kas terrassil või viin ta jalutama. Igavene lontrus koer, nuusutab kõik paigad üle ja hädaldab oma hädasid! Kümneminutiline jalutuskäik venib temaga vaat et tunniseks.

Sama rahulik nuuskur nagu too retriiver mu õuel, ootas mind Helsingi Põhja-Haaga linnaosas, kus varem koristamas käisin. Tolmuimejaga vaiba üle tõmbamiseks pidin selle enne koera alt ära tirima. Seepeale loivas laisake teise tuppa – just sinna, kus tahtsin järgmisena koristada.

Võiks arvata, et kui töömured välja arvata, siis on mu elu Soomes suures majas lust ja lillepidu. Kuid siiski-siiski …

Igatsen Eestisse, kus on mu pere – pojad ja ema, sugulased, sõbrad ja vanad toredad töökaaslased. Siin Soomes on mul vaid mu härra ja kaks sõbrannat, kellest teine elab pealegi kaugemal. Ühel sõbrannadest on eriti vedanud – tal on hea töökoht ja ta tütargi on nende firmas lausa pomoks tõusnud.