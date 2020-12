PARIM SODIAAGIMÄRK, KEDA ARMASTADA! 8 põhjust, miks see just nii on 

Skorpioni tähtkujus sündinud naise parimad omadused on kujutlusvõime, intelligentsus, enesekehtestamisoskus, kirglikkus, intuitiivsus, sihikindlus ja intensiivsus. Ent pole head ilma halvata! Ka neil on halbu omadusi nagu näiteks saladuslikkus, jõulisus, kättemaksuhimu, kangekaelsus – ja seesama intensiivsus.

Ent sellest hoolimata on just Skorpionid parimad naised, keda armastada. Sellel on kaheksa põhjust, miks just nii.