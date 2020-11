VÄIKESED TRIKID! 7 asja, mida saad teha, et peika sind veel rohkem ihkaks 

Kui kõik on aga suurepärane, sa tunned ennast nagu miljon dollarit, ent tahad vahel lihtsalt natukene mängida ja teda veidi õrritada, siis Cosmopolitan on kirja pannud mõned nipid. Ja ossa poiss! Kus need alles toimivad!

Hea uudis on see, et need näpunäited toimivad hoolimata su suhte staatusest. Ükskõik, kas olete koos olnud juba viis aastat või alles õpite teineteist tundma. Siin on ekspertide soovitused, kuidas panna mees ennast veel rohkem tahtma!