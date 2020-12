Pesemata meigipintslid ei tekita ainult punne – mõju võib olla hoopis pikaajalisem! 

Kes meist poleks avastanud pärast määrdunud pintslite kasutamist üleöö välja löönud vistrikke? Kuid see pole veel kõik – musta meigivahendi kasutamisel võivad olla ka pikaajalised mõjud – sellised, mille peale sa poleks kunagi tulnud. Nimelt? KORTSUD! Just, määrdunud meigivahendite kasutamine võib tekitada kortse!

„Soovitan tungivalt oma svammi või pintsleid iga päev puhastada. Igapäevasel kasutamisel kogunevad neisse surnud naharakud, mustus, õli, saaste ja bakterid. See võib põhjustada pooride ummistumist, nahaärritust, stafülokokkidega nakatumise ja kortsude tekkimise ohtu,” sõnab meigikunstnik Rea Ann Silva, kes on Beautyblenderi asutaja. „Just! Rohkem kortse! Mustus põhjustab teatud reaktsioone, mis omakorda põhjustavad kollageeni ja elastiini lagunemist.”

Foto: Mateusz Dach / Pexels

Nii et kui kasutad nädalate või kuude kaupa pesemata vahendeid, olgu see sulle meeldetuletuseks, et neid tuleb puhastada. Isegi kui su pintslid ei tekita vistrikke, võivad nad pikas perspektiivis teha midagi veel kahjulikumat.