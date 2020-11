KUIDAS VEENDUDA, ET SUHE JÄÄB KESTMA? Otsi kallimas neid kolme omadust! 

Kuidas aru saada, et see puudub: kui teil ei ole sõpradena klappi, meeldib sulle temaga magada ja nautida juhuslikke vestlusi, kuid sul pole soovi veeta aastast aastasse pühapäevast pärastlõunat koos temaga. Tema selts muutub väsitavaks.

Kuidas olla kindel, et see on olemas: naudite teineteise seltskonda, lõbutsete koos ja veedaksite meelsasti nädalavahetuse lihtsalt kahekesi ringi hulkudes.

Teie intellektuaalne tase peab olema võrdne

Tihtipeale ei pöörata sellele omadusele tähelepanu, kuid see on väga oluline. Kui tunned, et partneri intellektuaalne tase ei ole sinu omaga võrdne, on suhtel keeruline edukalt areneda.

On lõpmatu hulk võimalusi, kuidas inimese intelligentsus võib väljenduda. Tähtis on ainult see, et partner oleks nutikas viisil, mis on oluline just sulle.

Võimalik, et ta on lihtsalt tark kõige klassikalisemas tähenduses. Võib-olla on tema kommunikatsioonioskus hästi arenenud. Või siis on ta osav hoopis liikumises, loometöös või käelises tegevuses.

Kui tunned, et partner ei ole sinuga võrdsel tasemel, siis tõenäoliselt teie suhe kannatab. Kui aga partner esitab sulle väljakutseid, sinu silmaring avardub ning tema mõtted ja arvamused tõukavad sind muutustele ja endast parema versiooni arendamisele, tuleb seda suhet kindlasti hoida.