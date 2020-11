KES TA PÄRISELT ON? 5 küsimust, mis aitavad sul silmarõõmust aru saada 

Siin on viis sügavamõttelist küsimust, mida küsida kutilt, kellega kohtamas käid, enne kui ennast temaga seod ja teie suhte järgmisele tasandile viid.

1. Kuidas sa oma elulugu selgitaksid?

See on parim viis sisuka vestluse alustamiseks. Mõnikord saad sa kiire ja hämmastava vastuse, mis võib viia huvitava vestluse ja aruteluni. Teisel inimesel on aga keeruline lugu alustada ja sa pead teda aitama, esitades erinevaid küsimusi. Kui sa näed, et su partner on ebakindel ja tal on raske oma lugu alustada, aita teda suunavate küsimustega.

2. Mille suhtes sa kirglik oled?

See on küsimus, mis aitab panna kuti kiirelt rääkima. Tavaliselt inimesed süttivad, kui küsid nende huvide kohta. Kui näed partneri silmis sädet, on teil suurepärased võimalused imeliseks vestluseks.

3. Kuidas kirjeldaks sind keegi, kes sind hästi tunneb?

See on paljude võimalike vastustega küsimus ja see annab meile võimaluse aru saada, milline inimene tegelikult on. See on küsimus, millele võid saada väga südamliku ja ehtsa vastuse, nii et kasuta võimalust sellele tähelepanu pöörata.