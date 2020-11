Alasti tõde! Miks seksi ajal oigamine on hea? 

Kui sa oled varem olnud voodis pigem vaikne, siis võib häälitsemine olla stressitekitav. See on mõistetav – viimane asi, mida sa tahad, on kõlada nagu igav täiskasvanute film, kus näitleja üritab käituda, nagu ta oleks väga erutunud.

See on väga lihtne: sa oled erutunud! „Naised häälitsevad seksi ajal, et anda oma partnerile mõista, et nad naudivad seda, mida teine teeb,“ sõnab seksi- ja suhtetreener Nicole Buratti. Mõelge sellest kui noogutamisest: see on teie partnerile märguanne, et ta teeb õiget asja. Ja olgem reaalsed: see on sageli tahtmatu vastus sellele füüsilisele pingutusele. Inimesed ei võrdle tennisemängijate valla lastud möirgeid ju põhjuseta seksi ajal tehtud häälitsustega.