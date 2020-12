MIDA TEHA? Kas tunnistada partnerile petmist või mitte? 

Esmane mõte, mis sellises olukorras pähe tuleb: aus ja viisakas on kõik ära rääkida. Teisalt tekitab see hirmu, et nii saan ise haiget ja teen haiget ka partnerile. Ükskõik kumb variant valida, peab olema valmis tagajärgedega silmitsi seisma.

Mida otsust tehes kaaluda?

Seega on vaja enne otsustamist mõelda ausalt läbi hulk küsimusi. Kas ma olen harjunud emotsionaalselt rasketel teemadel kõnelema? Kui ei, siis kuidas sellist vestlust üldse pidada, kas minna koos paariterapeudi juurde? Kas olen valmis selleks, et mu elu võib muutuda, nt võib tagajärjeks olla lahkuminek või suhte säilides privaatsuse täielik kadu? Kas olen valmis taluma teise poole valu? Millised tavad olen lapsepõlvekodust kaasa saanud? On ju peresid, kus on palju saladusi, mida kõik teavad, aga keegi ei räägi. Otsus sõltub ka ootustest paarisuhtele – kas ideaaliks peetakse seda, et on totaalne usaldus ja lähedus, partnerit nähakse turvasadamana, või oleks see hoopis hirmutav, teise laskmist endale emotsionaalselt väga lähedale ei peeta õigeks.

Võiks mõelda ka nii: kui minu kaasa mind petaks, kas ma ise tahaksin teada või pigem ei huvita mind see, kuni kõik muu on korras? Millisest üleastumisest ma kindlasti teada tahaksin? Teate küll seda ütlemist, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Mõnikord aitab see head perspektiivi võtta.

Kahetsus olgu siiras

Paariterapeudid näevad tihti, et kõrvalsuhe tekib, kui püsisuhtes on midagi viltu. Juhuslikke afääre – kui tegemist pole joovastava aine mõjul juhtunud üheöösuhtega – on vähem. Tihti on ühel partneril niisuguses olukorras olulised vajadused – seksuaalsed, emotsionaalsed, tunnustusega seotud või muud – rahuldamata. Variant on seegi, et kodune õhkkond on pingeline, aga probleemidest ja endast rääkida pole kombeks. Siis minnakse oma ärevust maandama mujale, leitakse kõrvale keegi teine. Seega, kui kõrvalehüppe teinu vaatab peeglisse ja saab aru, et toimunu oli märk suuremast paarisuhteprobleemist, aga soov senist suhet jätkata on suur, siis mahavaikimisega probleem ei lahene. Tuleb võtta risk ja rääkida.